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Граждане из 24 стран пострадали из-за теракта в Барселоне 18.08 07:47   MIGnews.com

Граждане из 24 стран пострадали из-за теракта в Барселоне

Граждане из 24 стран пострадали в результате теракта, который произошёл 17 августа в столице Каталонии, передает американское издание ABC news со ссылкой на региональное правительство Каталонии


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По данным полиции, в числе погибших или травмированных оказались граждане Австралии, Аргентины, Алжира, Бельгии, Венесуэлы, Венгрии, Германии, Греции, Франции, Испании, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Северной Ирландии.

Напомним, вечером 17 августа фургон на большой скорости врезался в толпу пешеходов на улице Рамбла в центре Барселоны. По последним данным, погибли 13 человек, больше 100 попали в больницу с травмами. Полиция задержала двоих предполагаемых террористов, еще один ликвидирован в результате перестрелки.

Власти Каталонии объявили трехдневный траур.
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