18.08 07:19 MIGnews.com

Испанская полиция арестовала двух подозреваемых террористов

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Полиция Испании заявила, что арестованы два человека, подозреваемые в участии в серии террористических атак в Каталонии.Один человек арестован в Альканар, второй в Барселоне. По другим сведениям, арестованы пять человек.Один из арестованных - Дрисс Укабир, уроженец Марокко. Укабир отрицает свою причастность к аатакам и говорит, что его паспорт, найденный в Ла Рамбла, был у него украден.