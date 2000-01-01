В Барселоне убит водитель, не остановившийся на блок-посту
В пригороде Барселоны Сен Жуст Десверн водитель автомобиля не остановился на полицейском блок-посту и сбил полицейского.
Машина сбила полицейского. Другие полицейские открыли огонь на поражение и убили водителя.
Полиция заявила, что инцидент не связана с атакой в Ла Рамбла. Тем не менее, газета La Vanguardia сообщает, что на теле водителя обнаружены ножевые ранения. Полиция пытается установить, были в машине еще один человек на момент наезда на блок-пост.