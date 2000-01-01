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ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Барселоне 18.08 08:16   MIGnews.com

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Барселоне

Ответственность за наезд на пешеходов в центре Барселоны взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters.

По данным новостного портала , подконтрольное боевикам агентство AMAQ распространило эту информацию.

Как сообщалось ранее, в четверг, фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. В результате наезда погибли 13 человек, более 100 попали в больницу. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

Позже появились данные о том, что предположительные соучастники теракта забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. А водитель фургона скрылся с места преступления.

В результате полиция задержала двоих подозреваемых и еще один боевик был ликвидирован в перестрелке.
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