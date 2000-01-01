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18.08 08:19   MIGnews.com

Террорист, атаковавший в Ла Рамбла - все еще на свободе

Испанская полиция продолжает поиски водителя минивэна, врезавшегося в прохожих в Ла Рамбла, Барселона.

В результате атаки убиты 13 и ранены более 100 человек.

Министр внутренних дел Каталонии Иоаким Форн заявил, что террорист все еще на свободе.

Полиция также сообщает о том, что дом в Альканар, взорвавшийся до атаки в Ла Рамбла, использовался террористами для изготовления самодельных взрывных устройств.
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