18.08 08:38 MIGnews.com
Мариано Рахой: по Барселоне ударил джихадистский терроризм
Глава правительства Испании Мариано Рахой заявил, что теракт в Барселоне был "джихадистской атакой".
"Хочу выразить солидарность всей Испании городу Барселоне, по которому сегодня нанес удар джихадистский терроризм", — сказал премьер-министр.
Он также объявил трехдневный траур в связи со случившимся. С полуночи 18 августа на всех госучреждениях в Испании приспущены флаги.
Ранее сообщалось, 17 августа в Барселоне фургон выехал на пешеходную улицу Рамбла. Жертвами случившегося стали 13 человек, еще более 100 пострадали
Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".
http://mignews.ru/news/disasters/world/180817_80952_72751.html
В ходе проведения антитеррористической операции, полиция задержала двоих подозреваемых, один боевик ликвидирован.
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