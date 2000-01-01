18.08 08:38 MIGnews.com

Мариано Рахой: по Барселоне ударил джихадистский терроризм

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Глава правительства Испании Мариано Рахой заявил, что теракт в Барселоне был "джихадистской атакой"."Хочу выразить солидарность всей Испании городу Барселоне, по которому сегодня нанес удар джихадистский терроризм", — сказал премьер-министр.Он также объявил трехдневный траур в связи со случившимся. С полуночи 18 августа на всех госучреждениях в Испании приспущены флаги.Ранее сообщалось, 17 августа в Барселоне фургон выехал на пешеходную улицу Рамбла. Жертвами случившегося стали 13 человек, еще более 100 пострадалиОтветственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".В ходе проведения антитеррористической операции, полиция задержала двоих подозреваемых, один боевик ликвидирован.