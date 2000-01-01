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Испанскую полицию предупредили о возможном теракте 18.08 09:11   MIGnews.com

Испанскую полицию предупредили о возможном теракте

Испанская полиция была предупреждена о том, что в стране готовится теракт еще два месяца назад, пишет издание El Periodico.

По данным СМИ, ЦРУ еще два месяца назад сообщало полиции Каталонии о высоком риске террористических актов в Барселоне. Среди возможных мест осуществления атак указывалась пешеходная улица Рамбла.

Помимо этого, несколько недель назад боевики разместили сообщение в Twitter, где говорилось о том, что группировка ИГ (запрещена в РФ) осуществит джихад в Испании.

Напомним, два теракта произошли в Испании 17 августа. В Барселоне фургон заехал на пешеходную улицу и начал давить людей. В ходе атаки погибли 13 человек, порядка 100 травмированы.

Позднее другая группа террористов попыталась осуществить подобное в испанском Камбрильсе. Из-за попытки боевиков выехать на пешеходную часть набережной пострадали семь человек. Полиции удалось вовремя ликвидировать нападавших.
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