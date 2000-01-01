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Сирийская армия взяла в кольцо крупную группировку ИГ 18.08 22:16   MIGnews.com

Сирийская армия взяла в кольцо крупную группировку ИГ

Сирийские правительственные войска окружили крупную группировку террористов. За последние дни штурмовые отряды сирийской армии взяли под полный контроль ряд важных высот вокруг города Акербат провинции Хама, при поддержке российских ВКС, сообщили в министерстве обороны России.

Теперь маршрут, по которому террористы получают оружие и припасы, находится под прицелом правительственных войск Сирии. Боевики пытаются бежать из окружения небольшими группами в сторону города Дейр-Эз-Зор, но российские военные круглосуточно ведут воздушную разведку и пресекают эти вылазки, сообщает канал "Россия 24"

Ранее из министерства обороны России поступила информация, что от боевиков был освобожден сирийский город Эс-Сухне. В операции против ИГИЛ в Эс-Сухне сирийским правительственным силам также помогала российская боевая авиация, напоминает ТАСС.
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