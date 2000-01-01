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В Барселоне среди пострадавших есть российские граждане 18.08 23:11   MIGnews.com

В Барселоне среди пострадавших есть российские граждане

Среди пострадавших от теракта в Барселоне, есть жители России.

Одна россиянка пострадала в результате произошедшего в четверг теракта в центре Барселоны, сообщает Ростуризм со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"На данный момент известно об одной гражданке России - самостоятельной туристке, которая находилась на месте совершения теракта и получила легкие ссадины. Ей была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации она отказалась", - говорится на сайте ведомства.

Ростуризм также рекомендовал российским туристам, находящимся на территории Испании, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и следовать указаниям властей.
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