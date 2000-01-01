18.10 07:03 MIGnews.com

Толпа атаковала скорую помощь в Лоде

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вечером 17 октября неизвестный открыл огонь по 45-летнему мужчине на улице Бен Йехуда в Лоде.Мужчину, с несколькими огнестрельными ранениями в верхнюю часть тела, был эвакуирован в машине скорой помощи в критическом состоянии.Во время эвакуации машина была атакована толпой родственников мужчины, которые разбили окна в салоне.Мужчина, по прибытии в госпиталь, скончался от полученных ранений.Во время нападения с одной из женщин, оказавшейся в непосредственной близости от места преступления, случился сердечный приступ. Женщина в бессознательном состоянии была эвакуирована в госпиталь Ассаф Ха-Рофе.