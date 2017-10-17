18.10 07:16 MIGnews.com

Лод: в вэн с родственниками убитого врезался поезд

פרסום ראשון: תיעוד תאונת הרכבת בלוד שבה נפצעו קשה שלושה בני אדם • @LiorKenan >> https://t.co/rtrcB8Drwy pic.twitter.com/buaqMbiEJx — חדשות 10 (@news10) October 17, 2017

תיעוד נוסף מתאונת הרכבת בלוד שבה נפצעו קשה שני בני אדם • @LiorKenan >> https://t.co/rtrcB8Drwy pic.twitter.com/JtM2PlauHJ — חדשות 10 (@news10) October 17, 2017

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Родственники мужчины, убитого в ходе атаки на улице Бен Йехуда в Лоде, поехали на место происшествия на минивэне.По дороге они сбили железнодорожный шлагбаум на переезде, и в их машину врезался пассажирский поезд.Трое молодых людей, находившихся в машине, получили ранения. Двое находятся в тяжелом состоянии, один получил ранения средней степени тяжести.Между тем, на месте происшествия, кроме мужчины, ранения получили еще четыре человека. Кроме того, с одной из очевидец случился сердечный приступ.Врачи скорой помощи, прибывшие к месту столкновения поезда и вэна, вытащили раненых из машины, отнесли их в один из вагонов поезда и оказали им первую помощь.Компания Израильские Железные Дороги распространила заявление, в котором говорится: “Транспортное средство незаконно пыталось пересечь железнодорожный переезд, нарушив все меры безопасности, и было повреждено проходившим поездом. Среди пассажиров пострадавших нет. На настоящий момент прекращено движение поездов из Лода в южном направлении, для пассажиров вызваны автобусы”.