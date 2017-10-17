Лод: в вэн с родственниками убитого врезался поезд

Между тем, на месте происшествия, кроме мужчины, ранения получили еще четыре человека. Кроме того, с одной из очевидец случился сердечный приступ.
Врачи скорой помощи, прибывшие к месту столкновения поезда и вэна, вытащили раненых из машины, отнесли их в один из вагонов поезда и оказали им первую помощь.
Компания Израильские Железные Дороги распространила заявление, в котором говорится: “Транспортное средство незаконно пыталось пересечь железнодорожный переезд, нарушив все меры безопасности, и было повреждено проходившим поездом. Среди пассажиров пострадавших нет. На настоящий момент прекращено движение поездов из Лода в южном направлении, для пассажиров вызваны автобусы”.