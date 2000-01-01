18.10 09:10 MIGnews.com

Павленского посадили в психиатрический стационар полиции

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В ходе судебного разбирательства парижский суд принял решение поместить художника-акциониста Петра Павленского в психиатрический стационар полиции, передает Le Figaro.Как отмечает издание, Павленский был задержан вместе с его гражданской женой Оксаной Шалыгиной. Пару обвиняют в умышленном поджоге имущества.В ночь на 16 октября активист поджег Банк Франции в Париже. Позднее в сети появились фотографии с места содеянного на страничке в Twitter фотографа Анри Капуцин. Вскоре активистка FEMEN Инна Шевченко опубликовала у себя на страничке обращение российского акциониста с объяснениями мотивов своего поступка.В своем обращении поджигатель выразил надежду, что "возрождение революционной Франции" спровоцирует "пожар революции" во всем мире, в том числе в России. Однако его поступок не воодушевил парижан и некоторые пользователи выразили недовольство тем, что их страна принимает "всяких психов" и предложили отправить Павленского обратно в Россию.Ранее художник рассказал СМИ о своей жизни во Франции. Как оказалось, в Париже он живет совершенно бесплатно. Он поселился вместе с его семьей в пустующем доме, продукты ворует в супермаркетах и бесплатно ездить на общественном транспорте.В январе Павленский перебрался во Францию вместе со своей семьей. Решение перебираться за границу у художника возникла из-за опасений уголовного преследования. Тогда по отношению активиста полиция возбудила уголовное дело по статье "побои", за избиение актера Василия Березина. Позже в СМИ сообщалось о том, что актриса Театра.doc Анастасия Слонина обвинила Петра Павленского в изнасиловании.