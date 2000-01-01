18.10 09:21 MIGnews.com

В израильском банке поймали палестинского грабителя

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Ранним утром 18 октября в полиции Иерусалима было получено сообщение о подозрительной личности, бродящей вокруг торгового центра на юге города.К месту происшествия была отправлена патрульная машина.Полицейские начали обход торгового центра. Они заметили, что дверь отделения банка, расположенного в торговом центре взломана.Полицейские вошли в банк и застали врасплох грабителя, который копался в ящиках столов - очевидно, в поисках денег.Грабитель был немедленно задержан и доставлен на полицейскую станцию Мориа. Он оказался палестинцем из лагеря беженцев Шуафат.