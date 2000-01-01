19.12 00:37 MIGnews.com

В Финляндии судят журналистку за разглашение гостайны

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Финская полиция провела обыск в доме журналистки газеты Helsingin Sanomat Лауры Халминен, автора опубликованного материала о разведывательном центре на границе с РФ. Об этом сообщило издание, пояснив, что ее сотрудницу обвиняют в разглашении государственной тайны.Полицейскими было изъято личный и редакционный телефоны, компьютер, планшет и несколько флешек. Однако, по словам Хальминен, ей не было предъявлено никакого судебного ордера на обыск. При этом глава Центральной криминальной полиции Робин Лардо заявил, что специальный ордер, как того требует закон, был получен.В тот же день Халминен разрушила жесткий диск компьютера, чтобы силовики не узнали содержащуюся на нем информацию и не смогли выйти на источника информации. После этого устройство начало дымиться, и она решила вызвать пожарную службу. Но как отмечает газета, вместе с пожарными приехали полицейские.Сообщается, что расследование ведется в связи с публикацией в СМИ секретных сведений и ведется оно по запросу Сил обороны и президента Финляндии, потребовавших уголовного наказания из-за публикации секретной информации, в которой рассказывается о комплексе радиоэлектронной разведки Минобороны страны, , расположенном в городе Тиккакоски.Ранее Helsingin Sanomat обнародовали материал с громким названием "Секретное место Финляндии". По данным газеты, разведывательный комплекс в Тиккакоски проводит мониторинг передвижения российский военнослужащих на территории бывшего Ленинградского военного округа.Однако, как заявила главный редактор Helsingin Sanomat Эса Мякинен, опубликованные секретные сведения не ставят под дар безопасность Финляндии. А также главред пояснила, что главная задача газеты – контролировать действия властей, которые и так пытаются нарушить права граждан на конфиденциальность, лоббируя поправки к закону о разведке, позволяющие спецслужбам контролировать интернет-трафик.