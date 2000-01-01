Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Азербайджан перевел имамов `на одну зарплату` | Фото: Thinkstock19.12 03:18   MIGnews.com

Азербайджан перевел имамов "на одну зарплату"

С февраля будущего года будут все мусульманские проповедники и остальные религиозные деятели мечетей Азербайджана начнут получать официальную зарплату .

Со ссылкой на председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариза Гурбанлы Sputnik Азербайджан сообщает, что выплачивать оклад будет Фонд пропаганды моральных ценностей.

На данный момент размер зарплаты и то, кому именно она полагается, обсуждается. Окончательный список назначенных Управлением мусульман Кавказа в мечети имамов и других религиозных деятелей составит само управление.

Гурбанлы считает это решение значимым и уверяет, что до конца января будут объявлены исполнительный директор и состав попечительского совета Фонда пропаганды моральных ценностей. После чего будет сформирована правовая база для полноценной деятельности Фонда, которому выделят финансовые средства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:57
Генассамблея обсудит заблокированную резолюцию по Иерусалиму
17:40
Нетаниягу встретился с гендиректором концерна "Teva"
17:25
ФАТХ: некоторые страны отказались от саммита по Иерусалиму
16:42
Маркл выбрала свадебное платье от израильского дизайнера?
16:15
Парк в Кирьят-Яме назовут в честь Трампа
15:38
Кинерет заполнят опресненной водой
15:05
ХАМАС пытает боевиков обстреливающих Израиль
14:47
Путину передадут послание от Аббаса
14:10
В Эр-Рияде взорвалась баллистическая ракета
14:03
"Израильтянин" вместо прочерка или страны исхода
12:51
В аэропорту Нарьян-Мара упал самолет: 4 человека погибли
12:34
Иерусалим: Террорист на мотоцикле получил 15 лет тюрьмы
12:06
Группа инвесторов может купить израильские операции Teva
11:48
В Иракском Курдистане сожгли офис правящей партии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus