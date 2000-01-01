19.12 03:18 MIGnews.com

Азербайджан перевел имамов "на одну зарплату"

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С февраля будущего года будут все мусульманские проповедники и остальные религиозные деятели мечетей Азербайджана начнут получать официальную зарплату .Со ссылкой на председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариза Гурбанлы Sputnik Азербайджан сообщает, что выплачивать оклад будет Фонд пропаганды моральных ценностей.На данный момент размер зарплаты и то, кому именно она полагается, обсуждается. Окончательный список назначенных Управлением мусульман Кавказа в мечети имамов и других религиозных деятелей составит само управление.Гурбанлы считает это решение значимым и уверяет, что до конца января будут объявлены исполнительный директор и состав попечительского совета Фонда пропаганды моральных ценностей. После чего будет сформирована правовая база для полноценной деятельности Фонда, которому выделят финансовые средства.