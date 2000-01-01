18.12 18:57 MIGnews.com

В Гуш-Эционе обстрелян автобус компании "Эгед Таавура"

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Автобус компании "Эгед Таавура", следовавший по 381-му маршруту из Кирьят-Арбы в Иерусалим, был обстрелян недалеко от деревни Бейт-Умар. Об этом в понедельник, 18 декабря сообщает 10-й канал ИТВ.В пресс-службе полиции сообщили, что автобусу был причинен ущерб, но никто из пассажиров не пострадал.Водитель, не останавливаясь, доехал до КПП "Минхарот", где сообщил о нападении. Полученные транспортным средством повреждения изучили криминалисты.Военнослужащие ЦАХАЛа и пограничники ведут розыск террористов.