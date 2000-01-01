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Пожар в Нью-Йорке: погибла еврейская семья | Фото:18.12 19:18   MIGnews.com

Пожар в Нью-Йорке: погибла еврейская семья

В результате пожара, охватившего один из домов в квартале харедим в нью-йоркском районе Бруклин, погибли еврейская женщина и трое ее детей. В числе пострадавших 10 человек, включая отца семейства и двоих детей.

Об этом в понедельник, 18 декабря сообщает газета The New York Daily News, передает Arutz Sheva.

Издание отмечает, что все трое находятся в очень тяжелом состоянии.

Как сообщили в полиции и пожарной службе, возгорание в квартире двухэтажного дома в Шипсхэд Бэй произошло примерно в 2:30 ночи, когда все члены семьи спали.

Пожарные прибыли, когда квартира уже почти вся выгорела, и обнаружили обгоревший труп 40-летней женщины, а также тела двух мальчиков в возрасте 7 и 11 лет и 3-летней девочки, передает издание.

В пресс-службе полиции сообщили, что пятеро смогли покинуть горящий дом. Один из сыновей выпрыгнул из окна объятого пламенем здания.

Уцелевших детей опросили сотрудники полиции, однако пока не известно, не возник ли пожар по неосторожности в обращении с ханукальными свечами.

По словам главы пожарной службы района сообщил, что огонь распространился по квартире с молниеносной быстротой.
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