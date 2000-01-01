18.12 19:47 MIGnews.com

Железнодорожная авария в штате Вашингтон: есть жертвы

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Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Сиэтла в Портленд, потерпел аварию в окрестностях города Такома, штат Вашингтон.Об этом в понедельник, 18 декабря сообщает CNN.В пассажирском поезде компании Amtrak в момент аварии находились не менее 250 пассажиров. С рельсов сошли 4 вагона поезда.Представители Amtrak утверждают, что никто из пассажиров серьезно не пострадал, лишь некоторые пассажиры поезда получили незначительные телесные повреждения.Уточняется, что инцидент случился возле поля для гольфа Chambers Bay в университете Плейс. Сошедшие с рельсов вагоны не попали в воду, передает CNN.К настоящему моменту известно со слов очевидцев, что есть жертвы и пострадавшие, пишет в понедельник, передает издание.Движение по этой трассе перекрыто, водителей автомобилей просят объезжать место аварии."Мы знаем об инциденте, связанном с поездом номер 501 компании Amtrak. Мы сообщим дополнительные подробности, когда они станут известны", – написал в Twitter сотрудник железнодорожного управления.Поезда компании Amtrak Cascades осуществляют связь между 18 городами, в число которых входят Сиэтл, Портленд, Ванкувер, расположенный в канадской провинции Британская Колумбия, и Юджин в штате Орегон. Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщает, что в настоящее время "осуществляется сбор информации" об этой аварии.