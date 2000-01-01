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Главарь ISIS скрылся из вида США 18.12 20:44   MIGnews.com

Главарь ISIS пропал с радаров США

Главарь террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" Абу Бакр аль-Багдади пропал из-под наблюдения международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами. Такая информация была обнародована в СМИ в понедельник, 18 декабря.

"Будьте уверены, что если его местонахождение было бы известно, он бы уже был мертв или был бы задержан в ожидании приговора за военное преступление. В любом случае, коалиция дала бы об этом знать публично", — цитирует слова источника в коалиции информационное агентство РИА Новости.

Ранее в понедельник, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина - Дмитрий Песков также сообщил, что в РФ никаких данных о местонахождении аль-Багдади нет.

До этого, в воскресенье, 17 декабря, в СМИ появилась информация о том, что главаря группировки держат в плену американские военные. Согласно предоставленной информации, аль-Багдади был задержан в Ираке. Однако в США данную информацию никак не прокомментировали.

Несколько месяцев назад, в июне, в Министерстве иностранных дел прозвучало заявление о том, что лидер "Исламского государства" был, вероятнее всего, убит. Произошло это в результате аваиатаки со стороны России в районе сирийской Ракки 28 мая. Тем не менее, доказательств достоверности данной информации предоставлено не было.

Стоит также отметить, что о слухи о гибели аль-Багдади появляются в СМИ уже не впервые, ранее такое сообщение было опубликовано ещё в ноябре 2014-го, затем - в апреле 2015-го, а также в июне, октябре и декабре 2016-го.
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