18.12 20:44 MIGnews.com

Главарь ISIS пропал с радаров США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Главарь террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" Абу Бакр аль-Багдади пропал из-под наблюдения международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами. Такая информация была обнародована в СМИ в понедельник, 18 декабря."Будьте уверены, что если его местонахождение было бы известно, он бы уже был мертв или был бы задержан в ожидании приговора за военное преступление. В любом случае, коалиция дала бы об этом знать публично", — цитирует слова источника в коалиции информационное агентство РИА Новости.Ранее в понедельник, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина - Дмитрий Песков также сообщил, что в РФ никаких данных о местонахождении аль-Багдади нет.До этого, в воскресенье, 17 декабря, в СМИ появилась информация о том, что главаря группировки держат в плену американские военные. Согласно предоставленной информации, аль-Багдади был задержан в Ираке. Однако в США данную информацию никак не прокомментировали.Несколько месяцев назад, в июне, в Министерстве иностранных дел прозвучало заявление о том, что лидер "Исламского государства" был, вероятнее всего, убит. Произошло это в результате аваиатаки со стороны России в районе сирийской Ракки 28 мая. Тем не менее, доказательств достоверности данной информации предоставлено не было.Стоит также отметить, что о слухи о гибели аль-Багдади появляются в СМИ уже не впервые, ранее такое сообщение было опубликовано ещё в ноябре 2014-го, затем - в апреле 2015-го, а также в июне, октябре и декабре 2016-го.