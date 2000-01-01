19.01 10:57 MIGnews.com

Жуткое ДТП в Турции, есть погибшие

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В Турции, в восточном регионе Муш, пассажирский автобус перевернулся в заснеженную пропасть на шоссе Муш-Сольхан. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 20 человек, еще шестеро погибли.Об этом в пятницу, 19 января сообщает газета Hurriyet.В пресс-службе полиции передают, водитель пассажирского автобуса потерял контроль над управлением. После этого автобус поехал прямо в пропасть, полетел в глубокий ров и перевернулся.Издание уточняет, пострадавших доставили в ближайшие больницы в Сольхане и Муше.Отметим, погода в регионе весьма неблагоприятная для поездок. Трасса, по которой следовал пассажирский автобус, засыпана снегом.