20.01 06:21 MIGnews.com

Россия утилизирует две крупнейшие в мире подводные лодки

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Россия планирует утилизировать две самые большие в мире атомные подводные лодки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в судостроительной отрасли.По словам собеседника издания, эксплуатация субмарин "Архангельск" и "Северсталь" уже является нерентабельной"Они уже выведены из боевого состава ВМФ. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", — заявил источник.На сегодняшний день, на вооружении России остается в строю только одна АПЛ проекта 941У "Дмитрий Донской".АПЛ проекта 941 по прежнему остается самой большой атомной подводной лодкой в мире. Ее водоизмещение составляет почти 50 тонн, длина - 172 метра, а ширина - 23,3 метра.В СССР было построено всего шесть таких крейсеров.