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Россия утилизирует две крупнейшие в мире подводные лодки 20.01 06:21   MIGnews.com

Россия утилизирует две крупнейшие в мире подводные лодки

Россия планирует утилизировать две самые большие в мире атомные подводные лодки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в судостроительной отрасли.
По словам собеседника издания, эксплуатация субмарин "Архангельск" и "Северсталь" уже является нерентабельной

"Они уже выведены из боевого состава ВМФ. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", — заявил источник.

На сегодняшний день, на вооружении России остается в строю только одна АПЛ проекта 941У "Дмитрий Донской".

АПЛ проекта 941 по прежнему остается самой большой атомной подводной лодкой в мире. Ее водоизмещение составляет почти 50 тонн, длина - 172 метра, а ширина - 23,3 метра.

В СССР было построено всего шесть таких крейсеров.
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