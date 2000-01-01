Россия утилизирует две крупнейшие в мире подводные лодки
Россия планирует утилизировать две самые большие в мире атомные подводные лодки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в судостроительной отрасли.
По словам собеседника издания, эксплуатация субмарин "Архангельск" и "Северсталь" уже является нерентабельной
"Они уже выведены из боевого состава ВМФ. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", — заявил источник.
На сегодняшний день, на вооружении России остается в строю только одна АПЛ проекта 941У "Дмитрий Донской".
АПЛ проекта 941 по прежнему остается самой большой атомной подводной лодкой в мире. Ее водоизмещение составляет почти 50 тонн, длина - 172 метра, а ширина - 23,3 метра.
В СССР было построено всего шесть таких крейсеров.