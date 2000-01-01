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Приемная дочь Вуди Аллена обвинила его в домогательствах | Фото:19.01 13:06   MIGnews.com

Приемная дочь Вуди Аллена обвинила его в домогательствах

Приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу обвинила его в сексуальных домогательствах. Еще четыре года назад в открытом письме The New York Times она заявила, что отчим надругался над ней, когда ей было всего семь лет.

Письмо Дилан опубликовано в субботу, 13 января на блоге журналиста The New York Times Николаса Кристофа.

Эта история тянется до сих пор. Теперь Дилан, которой сейчас 32 сделала свои первые публичные комментарии по поводу заявлений о домогательствах со стороны знаменитого режиссера.

"Все произошло на маленьком чердаке в загородном доме моей мамы в Коннектикуте", - начала рассказывать Фэрроу.

"Когда мне было семь лет, Вуди Аллен взял меня за руку и привел в тусклую, размером с кладовку, мансарду на втором этаже нашего дома. Он сказал мне лечь на живот и играть с электрическим игрушечным поездом моего брата. Затем он стал сексуально домогаться меня", - рассказала девушка.

"Он шептал мне, что я хорошая девочка, что это наш общий секрет, мы поедем в Париж и он снимет меня в кино. Я помню, как игрушечный поезд ездил передо мной кругами", - добавила Ферроу.

Представители режиссера, как и он сам, отрицают слова приемной дочери.

"Конечно, я не приставал к Дилан. Я любил ее. Надеюсь, однажды она поймет, что лишилась любящего отца из-за своей матери, которая учила ее ненависти и оказывала на нее психологическое давление", - заявил Вуди Аллен.

Однако, сама Дилан утверждает, что говорит правду: "Мне можно доверять. Я говорю правду. Я считаю, что очень важно, чтобы люди понимали, что важна каждая жертва таких преступлений".
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