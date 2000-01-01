19.01 13:24 MIGnews.com

Теракт в Иорданской долине, пострадал один военнослужащий

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Несколько израильтян получили легкие травмы в результате попытки наезда автомобиля в районе между Каср аль-Яхуд и мостом Алленби, к востоку от Иерихона.Об этом в пятницу, 19 января сообщает Arutz sheva.По данным издания, один из пострадавших, израильский военнослужащий, получил легкую травму ноги.Его состояние оценивается как легкое, медицинская помощь военному была оказана на месте."Некоторое время назад была совершена попытка наезда рядом с местом омовения Каср-аль-Яхуд на Западном берегу. Палестинский автомобиль, не получивший разрешения на въезд, наехал на военных, в результате чего один солдат получил легкое ранение", — говорится в Twitter армии.ЦАХАЛ проводит проверку инцидента. В армейской пресс-службе уточняют, палестинский араб, не имевший разрешения на проезд, попытался сбить на автомобиле солдата и скрыться с места преступления.Террорист был задержан на контрольно-пропускном пункте "Аленби", после чего передан для допроса в руки следователей Службы общей безопасности (ШАБАК), передает портал.