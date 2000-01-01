20.01 00:47 MIGnews.com

В РФ мужчина притворялся врачом, чтобы принимать пациентов

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В российской больнице Свердловской области задержали мужчину, который притворялся врачом и принимал пациентов в гинекологии, сообщает РИА Новости.Как стало известно, самозванец представлялся пациентам, как хирург, терапевт или гинеколог и заманивал в кабинет для "профессионального осмотра". При этом, каждый раз называл разные фамилии и должности. По словам главврача местной больницы, он проникал в медучреждение под видом человека, который пришел устраиваться на работу сантехником.Так, 15 января он, назвавшись врачом неотложной терапии, увел несовершеннолетнюю пациентку в гинекологическое отделение.В РИА Новости отмечают, что администрация больницы отказалась давать дополнительные комментарии, каким образом самозванец проводил приемы.Позднее выяснилось, что по больнице разгуливал 32-летний ранее судимый Антон Ярин. В полиции сообщили, что мужчина неоднократно попадался на подобных случаях.Сам же злоумышленник уверен, что ничего противозаконного он не совершил, и уверил, что приходил в больницу, чтобы проведать знакомого в травматологическом отделении.