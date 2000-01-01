19.01 14:11 MIGnews.com

Полиция Лондона оцепила вокзал: найден подозрительный пакет

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Полиция Лондона перекрыла дороги возле лондонской железнодорожной станции Кингс-Кросс из-за сообщения о подозрительном пакете на углу дороги Пентонвилль.Об этом в пятницу. 19 января сообщает Reuters.В пресс-службе полиции отмечают, вблизи вокзала были перекрыты дороги, на место прибыли офицеры.По словам правоохранителей, жителей ближайших к месту домов предупредили, чтобы они не выходили на улицу и держались подальше от окон.