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Полиция Лондона оцепила вокзал: найден подозрительный пакет | Фото:19.01 14:11   MIGnews.com

Полиция Лондона оцепила вокзал: найден подозрительный пакет

Полиция Лондона перекрыла дороги возле лондонской железнодорожной станции Кингс-Кросс из-за сообщения о подозрительном пакете на углу дороги Пентонвилль.

Об этом в пятницу. 19 января сообщает Reuters.

В пресс-службе полиции отмечают, вблизи вокзала были перекрыты дороги, на место прибыли офицеры.

По словам правоохранителей, жителей ближайших к месту домов предупредили, чтобы они не выходили на улицу и держались подальше от окон.
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