19.01 14:14 MIGnews.com

Назвали причины возгорания автобуса в Казахстане

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Автобус в Актюбинской области Казахстана мог загореться из-за открытого огня в салоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана."Предварительная версия - это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров", - говорится в сообщении.Также в ведомстве исключили версии ДТП и подпала.В МВД сообщили, что обгоревшие останки 52 жертв инцидента не подлежат идентификации, так как при пожаре их тела были подвержены сильному термическому воздействию."Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается", - уверяет пресс-служба правоохранительных органов.Напомним, 18 января, в Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент во время движения пассажирского автобуса направляющегося из Узбекистана в сторону России произошло возгорание. В салоне находилось 57 человека, включая 2 водителей. В результате инцидента погибли 52 человека и 5-ро получили легкие повреждения.