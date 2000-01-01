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Назвали причины возгорания автобуса в Казахстане 19.01 14:14   MIGnews.com

Назвали причины возгорания автобуса в Казахстане

Автобус в Актюбинской области Казахстана мог загореться из-за открытого огня в салоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

"Предварительная версия - это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве исключили версии ДТП и подпала.

В МВД сообщили, что обгоревшие останки 52 жертв инцидента не подлежат идентификации, так как при пожаре их тела были подвержены сильному термическому воздействию.

"Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается", - уверяет пресс-служба правоохранительных органов.

Напомним, 18 января, в Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент во время движения пассажирского автобуса направляющегося из Узбекистана в сторону России произошло возгорание. В салоне находилось 57 человека, включая 2 водителей. В результате инцидента погибли 52 человека и 5-ро получили легкие повреждения.
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