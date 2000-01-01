19.01 21:50 MIGnews.com

Эксперты разоблачили Ливию в кибератаках на Android

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За большинством хакерских атак на устройства Android стоят спецслужбы Ливана. Об этом сообщают эксперты из компании Lookout (занимается кибербезопасностью) и Electronic Frontier Foundation (правозащитная организация).По их данным, хакерская группировка Dark Caracal, работающая на ливанскую разведку, использовала для атак на Android зараженные троянами приложения.Также сотрудники компаний считают, что ливанские хакеры предоставляют услуги нового "сервиса" по заказу различных организаций и государств. Они отметили, что таким образом страны, у которых нет ресурсов для создания своих инструментов взлома, получают возможность устраивать кибератаки в своих интересах.В Lookout и EFF считают, что Dark Caracal начала свою деятельность в 2012 году, а к 2018-му на их счету были тысячи успешных операций в более 20 странах мира.Их жертвами становились правительственные и финансовые структуры, военные ведомства и поставщики оружия, а также журналисты, юристы и гражданские активисты.Эксперты сомневаются, что полученные данные предназначались только для ливийских спецслужб, они полагают, что столь большой объем информации, который собрали хакеры, идет разным заказчикам.