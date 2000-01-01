19.01 18:55 MIGnews.com
Брюссель: десятки мигрантов напали на полицейских
Около 40 мигрантов напали на полицейский патруль из 6 человек на северо-западе Брюсселя. Инцидент произошел в пятницу, 19 января на стоянке для отдыха дальнобойщиков.
Два полицейских получили ранения в результате нападения вооруженных беженцев, согласно информации портала RTBF.
Стражи порядка заметили, что группа подозрительных мужчин пытается проникнуть в один из грузовиков. Когда полицейские приблизились к ним, неизвестные скрылись в лесополосе.
Спустя некоторое время, когда сотрудники полиции проверяли грузовик, из леса выбежали около 40 человек с дубинками и арматурой и напали на них.
Отбиваться от мигрантов полицейским пришлось резиновыми дубинками и перцовым газом.
Отступили нападавшие только тогда, когда была открыта предупредительная стрельба. После прибытия на место подкреплений полиция задержала 16 человек.
Теперь они будут депортированы из Бельгии.
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