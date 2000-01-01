19.01 07:41 MIGnews.com

Рио-де-Жанейро: автомобиль въехал в толпу людей

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В бразильском Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу людей. В результате ДТП пострадали 15 человек. Среди раненых — четыре ребенка, включая новорожденных.Об этом в пятницу, 19 января сообщает телеканал Globo со ссылкой на сотрудников спасательных служб.Инцидент, по их словам, произошел около 20:30 по местному времени, когда на набережной и велосипедной дорожке вдоль нее было много людей.По словам очевидца событий, автомобиль наехал на пешеходов на большой скорости."Стулья летели во все стороны, мы не понимали, что происходит и что это была машина до тех пор, пока сами не увидели. Также мы увидели людей, лежащих на земле", - сообщил он.Водителем автомобиля оказался 41-летний местный житель, Антонио де Алмейда Анаким. По его словам, во время езды с ним случился эпилептический припадок, в результате которого он потерял контроль над управлением.В пресс-службе полиции отмечают, что позже в его машине действительно были обнаружены препараты от эпилепсии.Напомним, 21 декабря 2017 в австралийском Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов в центре города на улице Флиндерс, пострадали 19 человек.