Рио-де-Жанейро: автомобиль въехал в толпу людей

По словам очевидца событий, автомобиль наехал на пешеходов на большой скорости.
"Стулья летели во все стороны, мы не понимали, что происходит и что это была машина до тех пор, пока сами не увидели. Также мы увидели людей, лежащих на земле", - сообщил он.
Водителем автомобиля оказался 41-летний местный житель, Антонио де Алмейда Анаким. По его словам, во время езды с ним случился эпилептический припадок, в результате которого он потерял контроль над управлением.
В пресс-службе полиции отмечают, что позже в его машине действительно были обнаружены препараты от эпилепсии.
Напомним, 21 декабря 2017 в австралийском Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов в центре города на улице Флиндерс, пострадали 19 человек.