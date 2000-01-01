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Ураган в Израиле: Шоссе №2 блокировано | Фото: Thinkstock19.01 08:00   MIGnews.com

Ураган в Израиле: Шоссе №2 блокировано

В результате обрушившегося на Израиль урагана частично блокировано шоссе №2 (прибрежное шоссе).

Шоссе заблокировано в районе перекрестка Янай для движения в северном и южном направлениях из-за грязевого оползня.

Сила ветра достигла пиковых значений в Тель-Авиве - 120 км/ч. Рекордное количество осадков - 45 мм - выпало в Верхней Галилее.

На севере страны шоссе 3977 блокировано между Гома и Неот Мордехай. На горе Хермон ожидается выпадение снега. Существует опасность внезапных наводнений в Иудейской пустыне, в районе Мертвого моря и в Негеве.

Ожидается, что шторм и дожди ослабнут к полудню и прекратятся к ночи.
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