19.01 08:00 MIGnews.com

Ураган в Израиле: Шоссе №2 блокировано

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В результате обрушившегося на Израиль урагана частично блокировано шоссе №2 (прибрежное шоссе).Шоссе заблокировано в районе перекрестка Янай для движения в северном и южном направлениях из-за грязевого оползня.Сила ветра достигла пиковых значений в Тель-Авиве - 120 км/ч. Рекордное количество осадков - 45 мм - выпало в Верхней Галилее.На севере страны шоссе 3977 блокировано между Гома и Неот Мордехай. На горе Хермон ожидается выпадение снега. Существует опасность внезапных наводнений в Иудейской пустыне, в районе Мертвого моря и в Негеве.Ожидается, что шторм и дожди ослабнут к полудню и прекратятся к ночи.