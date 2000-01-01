В Улан-Удэ подросток напал на учеников местной школы
В Улан-Удэ подросток напал с топором на учеников и учителя местной школы, 5 человек получили ранения, 3 из них - в тяжелом состоянии.
"Пятеро пострадавших, это четверо детей и одна женщина 44 лет. Все трое детей находятся в тяжелом состоянии, двое - (в состоянии) средней степени тяжести. В военном госпитале оказана первичная помощь - дети доведены до транспортабельного состояния. И сейчас все они транспортированы в Больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ", - приводит ТАСС слова министра здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуева.
Отмечается, что среди потерпевших также находиться и нападавший.