19.01 08:04 MIGnews.com

В Улан-Удэ подросток напал на учеников местной школы

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В Улан-Удэ подросток напал с топором на учеников и учителя местной школы, 5 человек получили ранения, 3 из них - в тяжелом состоянии."Пятеро пострадавших, это четверо детей и одна женщина 44 лет. Все трое детей находятся в тяжелом состоянии, двое - (в состоянии) средней степени тяжести. В военном госпитале оказана первичная помощь - дети доведены до транспортабельного состояния. И сейчас все они транспортированы в Больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ", - приводит ТАСС слова министра здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуева.Отмечается, что среди потерпевших также находиться и нападавший.