19.01 08:22 MIGnews.com

У нападавшего подростка на школу Бурятии мог быть сообщник

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У нападавшего подростка на школу в Бурятии мог быть сообщник. Об этом заявил "Интерфаксу" источник знакомый с ситуацией."Дети рассказали, что у него предварительно был сообщник, который успел скрыться", - приводит агентство слова собеседника.Нападавшего задержали, а его напарника сейчас разыскивают правоохранительные органы.Кроме того, как говорится на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, в 9:40 по местному времени (4:40 мск),"на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в городе Улан-Удэ, поселок Сосновый Бор, по улице Бонивура произошло загорание в здании школы № 5".По данным агентства Meduza, нападавший молодой человек после совершенной атаки забросал класс учебного заведения "коктейлями Молотова".Последствия пожара.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство.