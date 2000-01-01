19.01 09:44 MIGnews.com

В Сирии убит немецкий рэпер, воевавший за ИГ

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Примкнувший к террористам в Сирии немецкий репер Деннис Кусперт, более известный как Deso Dogg, был убит в результате боевых столкновений в провинции Дэйр-эз-Зор.Об этом в пятницу, 19 января сообщает Wafa со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, занимающаюся мониторингом деятельности террористов.Издание отмечает, исполнитель вдохновил сотни человек примкнуть к террористам благодаря музыкальному влиянию.Кусперт завершил свою музыкальную карьеру в 2010 году и принял ислам, взявши себе имя Абу Талха аль-Альмани.Он входил в список пособников "Аль-Каиды", опубликованный Советом безопасности ООН. В 2012 году покинул Берлин и отправился воевать на стороне джихадистов в Сирии и Ираке. Вступил в ряды "Исламского государства".В 2014-м он был символом исламистов и одним из ключевых вербовщиков ИГВ октябре 2015 года телеканал CNN сообщал, что Денис Кусперт был ликвидирован в результате удара американской авиации в Сирии. Но другие источники эту информацию тогда не подтверждали.