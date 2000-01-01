При нападении на школу в Улан-Удэ пострадали семь человек
Число пострадавших в результате нападения на школу Бурятии, увеличилось до семи человек. Двое – в тяжелом состоянии. Такую информацию предоставил журналистам заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.
Также сообщается, что 17 человек из числа потерпевших и очевидец инцидента, обратились за помощью к психологам управления образования и центра "Медицины катастроф".
Как сообщили местные жители, правонарушитель напал на учеников седьмого класса, ударив одного из детей топором в спину, а учительницу и мальчика – по голове. Еще одной девочке отрубил палец.
В СМИ есть информация, что после нападения подросток выпрыгнул из окна и повредил себе ногу. Однако следователи утверждают, что злоумышленник, таким образом, пытался покончить жизнь самоубийством.
Ранее была информация о том, что у подростка могли быть сообщники, однако источники "Интерфакс" сообщили, что преступнику так и не удалось подговорить своих приятелей стать его пособниками.
"Перед нападением на школу подросток искал сообщников среди своих приятелей, но в итоге напал на школу в одиночку", - цитируют собеседника в информационном агентстве, добавив, что по предварительным данным, виновник – ученик девятого класса этой же школы.