19.06 10:32 MIGnews.com

Атаковавший в Лондоне: Я убью всех мусульман!

Eyewitness tells @jamesrbuk man drove van at pedestrians outside London mosque, then shouted “Kill me, kill me, I want to kill all Muslims” pic.twitter.com/gSgTX05aSQ — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) June 19, 2017

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Власти Британии признали, что инцидент у мечети в парке Финсбери является террористическим актом.Очевидец происшествия, назвавший себя Абдуль-Рахман сообщил Press Association: “В течение считанных секунд случилось что-то ужасное. За одну минуту вэн на большой скорости повернул туда, где мы стояли и врезался в толпу. На земле остался лежать мужчина, люди вокруг него. 8-10 раненых. Слава Аллаху, я в порядке, но мои друзья ранены”.Абдуль-Рахман говорит: “Мне удалось вытащить водителя из вэна. Он хотел убежать и кричал: Я убью всех мусульман!. Но мне удалось повалить его на землю. Мне еще помогли наши парни, и мы его удерживали минут 20 - пока не прибыла полиция”.Абдуль-Рахман говорит: “Водитель сказал: Убейте меня, пока мы прижимали его к земле”.Абдуль-Рахман говорит: “Когда мы лезли в вэн, он смеялся и делал жесты. Он сделал это намеренно”.