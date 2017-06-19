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Атаковавший в Лондоне: Я убью всех мусульман! 19.06 10:32   MIGnews.com

Атаковавший в Лондоне: Я убью всех мусульман!

Власти Британии признали, что инцидент у мечети в парке Финсбери является террористическим актом.





Очевидец происшествия, назвавший себя Абдуль-Рахман сообщил Press Association: “В течение считанных секунд случилось что-то ужасное. За одну минуту вэн на большой скорости повернул туда, где мы стояли и врезался в толпу. На земле остался лежать мужчина, люди вокруг него. 8-10 раненых. Слава Аллаху, я в порядке, но мои друзья ранены”.

Абдуль-Рахман говорит: “Мне удалось вытащить водителя из вэна. Он хотел убежать и кричал: Я убью всех мусульман!. Но мне удалось повалить его на землю. Мне еще помогли наши парни, и мы его удерживали минут 20 - пока не прибыла полиция”.

Абдуль-Рахман говорит: “Водитель сказал: Убейте меня, пока мы прижимали его к земле”.

Абдуль-Рахман говорит: “Когда мы лезли в вэн, он смеялся и делал жесты. Он сделал это намеренно”.
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