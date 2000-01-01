19.06 10:56 MIGnews.com

Папа Римский впервые взял раввинов в свою Академию жизни

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Глава Католической церкви Папа Римский Франциск предложил двум раввинам – израильскому Аврааму Штайнбергу и аргентинскому Фернандо Шляйену – присоединиться к Папской академии в защиту жизни, что для данной структуры было впервые.Как сообщили в Ватикане на прошлой неделе, понтифик назначил в консультативный орган академии 45 новых членов и 5 почетных членов из 27 разных стран.Любопытно, что в 1999 году Авраам Штайнберг был удостоен премии Израиля за написание семи томов Энциклопедии еврейской медицинской этики. Три тома доктор Фред Роснер перевел на английский. Кроме того, Штайнберг возглавляет отделение медицинской этики столичной больницы "Шаарей-Цедек", а также редакционный комитет Талмудической энциклопедии.Его коллега, соотечественник Франциска, раввин Фернандо Шлайен руководит отделением культуры еврейского центра AMIA в Буэнос-Айресе и является профессором на кафедре философии и письменности Университета Буэнос-Айреса.Папская академия в защиту жизни была учреждена Папой Римским Иоанном Павлом II в 1994 году с целью "исследований, информирования и выработке позиций по главным проблемам биомедицины и права в отношении поощрения и защиты жизни, напрямую связанных с христианской моралью и канонами католической церкви". В ноябре прошлого года Папа Франциск издал новый статут академии, в котором обязал ее расширить деятельность и исследования по вопросам жизни