19.06 13:05 MIGnews.com

Афганца уволили из Бундесвера за отрицание Израиля

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Солдата вооруженных сил ФРГ выгнали из рядов Бундесвера за то, что в ходе внутреннего анкетирования он отрицал право Израиля на существование и выражал поддержку террористическим организациям ХАМАС и ФАТХ.Как сообщает "Аруц Шева", военнослужащий афганского происхождения был уволен отделом кадров из подразделения контрразведки, как только были проанализированы результаты его опроса. В Бундесвере заявили, что увольнения было не избежать, так как солдат не стремился исполнять свою важнейшую обязанность, а именно защищать либеральную демократию.Опальный военнослужащий пытался опровергнуть все обвинения, утверждая, что не смог досконально разобраться в анкете из-за языкового барьера, однако убедить суд в своей правоте ему не удалось.Судья постановили, что решение позволить солдату оставаться рядах армии будет представлять серьезную угрозу внутреннему порядку Бундесвера."Решение армии уволить солдата было оправдано", - говорится в постановлении суда.