19.06 12:41 MIGnews.com

Видео: иранские баллистические ракеты взрываются в Сирии

🔴🔴فوری//لحظه اصابت موشک‌های نقطه زن #سپاه به اهداف از پیش تعیین شده در دیرالزور #سوریه pic.twitter.com/incQKREE2p — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 19, 2017

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Иранские СМИ опубликовали съемку момента взрыва баллистических ракет, запущенных исламской республикой по целям Исламского Государства на территории восточной Сирии.Предположительно, ракеты взорвались в районе Мадиин.По сведениям из иностранных источников речь идет о ракетах точного наведения Зульфикар.Иранцы утверждают, что ракеты "попали точно в цель" - в здание на территории военной базы Исламского Государства в губернаторстве Дейр эз-Зур.Эхуд Яари, военный обозреватель второго канала израильского ТВ, однако, не впечатлился иранскими акциями. По его словам “у иранцев есть ракеты дальностью действия 1200 км, поэтому нет ничего удивительного в том, что они наносят удары по целям находящимся на расстоянии 700 км от места запуска”. Яари назвал ракетный удар “демонстрацией, направленной на внутрииранскую аудиторию”.В то же время, обозреватель 10-го канала Цви Ихезкиль указывает на то, что ракеты были выпущены за пределы иранской территории впервые с момента окончания ирано-иракской войны, и обладают повышенной точностью. Ихезкиль уверен в том, что иранская демонстрация направлена, в первую очередь против Израиля и стран суннитского блока.