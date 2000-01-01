19.06 20:31 MIGnews.com

Редкое видео: волк преследует горного козла в Эйн Геди

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В израильских социальных сетях распространилась уникальная съемка: волк охотится на горного козла в Эйн Геди.Как правило, волки охотятся по ночам. Тот факт, что волк охотится днем говорит о том, что ему надо кормить много волчат.В Эйн Геди - самая большая концентрация горных козлов в Израиле. Поскольку в этой местности не осталось тигров, на козлов охотятся главным образом, волки и гиены.Специалисты управления по охране природу подчеркивают, что туристам не стоит пытаться кормить волков - это может причинить вред и животным, и человеку.