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Редкое видео: волк преследует горного козла в Эйн Геди 19.06 20:31   MIGnews.com

Редкое видео: волк преследует горного козла в Эйн Геди

В израильских социальных сетях распространилась уникальная съемка: волк охотится на горного козла в Эйн Геди.



Как правило, волки охотятся по ночам. Тот факт, что волк охотится днем говорит о том, что ему надо кормить много волчат.

В Эйн Геди - самая большая концентрация горных козлов в Израиле. Поскольку в этой местности не осталось тигров, на козлов охотятся главным образом, волки и гиены.

Специалисты управления по охране природу подчеркивают, что туристам не стоит пытаться кормить волков - это может причинить вред и животным, и человеку.
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