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За Финсбери: ISIS обещает британцам `войну на улицах` 19.06 14:05   MIGnews.com

ISIS призвал мусульман "мстить за Финсбери"

Сторонники радикальной идеологии ISIS решили использовать атаку, случившуюся сегодня в районе лондонского парка Финсбери в свою пользу, и призвали отомстить за погибшего мусульманина.

Так, в Twitter начали появляться сообщения, адресованные сторонникам ISIS, с призывом "просыпаться" для "войны, которая начинается теперь на ваших собственных улицах". Кроме того, в War news/Ummah news (закрытом чате в WhatsApp), где общаются 225 последователей террора, тоже призывают к терактам во имя мести.

Напомним, что этой ночью мужчина направил фургон в группу мусульман, выходивших из мечети на Севен-Систерс-роуд. В результате один из них погиб и еще восемь пострадали.

Джихадистов возмутил тот факт, что водителя фургона, наехавшего на мусульман, не расстреляли, как обычно поступают с мусульманскими террористами.

"Когда ваши братья мстят крестоносцам за убийство мусульман, британская полиция расстреливает их на месте. Тогда почему полиция не стреляла в кафира?" – говорится в сообщении, выложенном британским аналитиком Майклом Смитом.

"Мусульмане, вы должны проснуться, война начинается теперь на ваших собственных улицах, за пределами ваших масаджидов (молельных домов – ред.). Ваши старейшины могут быть убиты, ваши сестры могут быть атакованы. Они ненавидят вас, мусульмане. Пророк говорил, что евреи и христиане всегда будут ненавидеть вас", - говорится в сообщении.
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