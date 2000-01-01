ISIS призвал мусульман "мстить за Финсбери"

Сторонники радикальной идеологии ISIS решили использовать атаку, случившуюся сегодня в районе лондонского парка Финсбери в свою пользу, и призвали отомстить за погибшего мусульманина.
Так, в Twitter начали появляться сообщения, адресованные сторонникам ISIS, с призывом "просыпаться" для "войны, которая начинается теперь на ваших собственных улицах". Кроме того, в War news/Ummah news (закрытом чате в WhatsApp), где общаются 225 последователей террора, тоже призывают к терактам во имя мести.
Джихадистов возмутил тот факт, что водителя фургона, наехавшего на мусульман, не расстреляли, как обычно поступают с мусульманскими террористами.
"Когда ваши братья мстят крестоносцам за убийство мусульман, британская полиция расстреливает их на месте. Тогда почему полиция не стреляла в кафира?" – говорится в сообщении, выложенном британским аналитиком Майклом Смитом.
"Мусульмане, вы должны проснуться, война начинается теперь на ваших собственных улицах, за пределами ваших масаджидов (молельных домов – ред.). Ваши старейшины могут быть убиты, ваши сестры могут быть атакованы. Они ненавидят вас, мусульмане. Пророк говорил, что евреи и христиане всегда будут ненавидеть вас", - говорится в сообщении.