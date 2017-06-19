19.06 14:12 MIGnews.com

Имам спас террориста у мечети в парке Финсбери

The moment people held the #FinsburyPark attacker down. The mosque's Imam protected him from the crowd until police arrived. (@BBCBreaking) pic.twitter.com/1IvBvovKDY — Chris Stewart (@CStewartWPTV) June 19, 2017

The Prime Minister has paid tribute to the members of the public who “bravely detained” a man following the Finsbury Park attack. pic.twitter.com/dQNwSnCVJ8 — Channel 4 News (@Channel4News) June 19, 2017

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В социальные сети попал клип, на котором запечатлен момент задержания террориста, врезвашегося в толпу мусульман и мечети в парке Финсбери.В клипе видно как набросившиеся на водителя мусульмане набросились на водителя с криками: “Почему ты убивал мусульман?” и “Убейте его!”Водителя спас вышедший из мечети имам Мухаммед Махмуд. Он сказал толпе: “Слушайте, мы постимся, , сейчас Рамадан, мы не должны такого делать, пожалуйста отступите”.29-летний владелец кофейни, находящейся неподалеку говорит: Только из-за него этот парень сегодня жив. Если бы имама не оказалось рядом, его бы здесь уже не было”.Имам во время задержания кричал: “Не трогать его, ни один из вас - не трогайте его!”Полиция прибыла к месту происшествия примерно через десять минут, и террорист был арестован.