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Имам спас террориста у мечети в парке Финсбери 19.06 14:12   MIGnews.com

Имам спас террориста у мечети в парке Финсбери

В социальные сети попал клип, на котором запечатлен момент задержания террориста, врезвашегося в толпу мусульман и мечети в парке Финсбери.







В клипе видно как набросившиеся на водителя мусульмане набросились на водителя с криками: “Почему ты убивал мусульман?” и “Убейте его!”

Водителя спас вышедший из мечети имам Мухаммед Махмуд. Он сказал толпе: “Слушайте, мы постимся, , сейчас Рамадан, мы не должны такого делать, пожалуйста отступите”.

29-летний владелец кофейни, находящейся неподалеку говорит: Только из-за него этот парень сегодня жив. Если бы имама не оказалось рядом, его бы здесь уже не было”.

Имам во время задержания кричал: “Не трогать его, ни один из вас - не трогайте его!”

Полиция прибыла к месту происшествия примерно через десять минут, и террорист был арестован.
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