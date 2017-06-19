19.06 14:12 MIGnews.com
Имам спас террориста у мечети в парке Финсбери
В социальные сети попал клип, на котором запечатлен момент задержания террориста, врезвашегося в толпу мусульман и мечети в парке Финсбери.
В клипе видно как набросившиеся на водителя мусульмане набросились на водителя с криками: “Почему ты убивал мусульман?” и “Убейте его!”
Водителя спас вышедший из мечети имам Мухаммед Махмуд. Он сказал толпе: “Слушайте, мы постимся, , сейчас Рамадан, мы не должны такого делать, пожалуйста отступите”.
29-летний владелец кофейни, находящейся неподалеку говорит: Только из-за него этот парень сегодня жив. Если бы имама не оказалось рядом, его бы здесь уже не было”.
Имам во время задержания кричал: “Не трогать его, ни один из вас - не трогайте его!”
Полиция прибыла к месту происшествия примерно через десять минут, и террорист был арестован.
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