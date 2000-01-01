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twitter.com/@Shomrim 19.06 15:49   MIGnews.com

Мэй и Корбин прибыли на место теракта

Лондонская скорая помощь подтвердила, что 8 человек были доставлены в 3 лондонские больницы в результате теракта, однако в настоящее время в больницах пребывают уже 7 пострадавших. По словам медиков, остальные пострадавшие отделались легкими ушибами.

Первый из 60 фельдшеров прибыл в течение 14 минут после первого экстренного вызова, как сообщил заместитель директора по операциям Питер МакКенна.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также вскоре прибыла на место происшествия. Позже она встретилась с религиозными лидерами многих конфессий в Мечети парка Финсбери, включая Мохаммеда Козбара, председателя мечети.

Визит Мэй на место происшествия и ее готовность поговорить с пострадавшими людьми была заметно быстрее, чем ее реакция на пожао в Гренфелл-Тауэр на прошлой неделе.

На данный момент остается неизвестным, кто из раненых находится в критическом состоянии. Ранее полиция заявила, что 2 из пострадавших получили серьезные ранения.

Джереми Корбин также прибыл в мечеть парка Финсбери в сопровождении лейбористского депутата Дэвида Лэмми. Лидер Партии труда прошел мимо репортеров и прохожих, чтобы войти в мечеть через вход для мужчин. Он ничего не сказал, но прохожий крикнул ему: "Я люблю Вас!".
Второй прохожий крикнул: "Все мусульмане Вас любят".
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