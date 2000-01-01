19.06 16:10 MIGnews.com

"Лондонский" террорист не был ранее уличен в экстремизме

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Подозреваемый в проведении теракта в Лондоне не был известен службам безопасности Великобритании, как сообщил в понедельник, 19 июня, министр безопасности Бен Уоллес."Этот человек не был известен властям в связи с экстремизмом или крайнем правом экстремизмом, и он явно воспользовался простым оружием, средством передвижения, чтобы совершить нападение на людей, занимающихся своим делом", - сказал он Sky News.Напомним, что этой ночью мужчина направил фургон в группу мусульман, выходивших из мечети на Севен-Систерс-роуд. В результате один из них погиб и еще восемь пострадали.Мэр Лондона Садик Хан осудил инцидент, произошедший в ночь на 19 июня в лондонском парке Финсбери, назвав его "ужасающим терактом против невинных людей". Соответствующее заявление Хан опубликовал на своей странице в Facebook.