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`Лондонский` террорист не был ранее уличен в экстремизме | Фото: Thinkstock19.06 16:10   MIGnews.com

"Лондонский" террорист не был ранее уличен в экстремизме

Подозреваемый в проведении теракта в Лондоне не был известен службам безопасности Великобритании, как сообщил в понедельник, 19 июня, министр безопасности Бен Уоллес.

"Этот человек не был известен властям в связи с экстремизмом или крайнем правом экстремизмом, и он явно воспользовался простым оружием, средством передвижения, чтобы совершить нападение на людей, занимающихся своим делом", - сказал он Sky News.

Напомним, что этой ночью мужчина направил фургон в группу мусульман, выходивших из мечети на Севен-Систерс-роуд. В результате один из них погиб и еще восемь пострадали.

Мэр Лондона Садик Хан осудил инцидент, произошедший в ночь на 19 июня в лондонском парке Финсбери, назвав его "ужасающим терактом против невинных людей". Соответствующее заявление Хан опубликовал на своей странице в Facebook.
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