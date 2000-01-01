19.06 16:52 MIGnews.com

Иерусалим: женщина выпала из окна отеля

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Женщина в возрасте 30 лет погибли в понедельник утром, 19 июня, после того, как она выпала из окна своего номера в отеле в Иерусалиме.На место происшествия были вызваны службы скорой помощи после того, как свидетели сообщили о травмированной женщине возле входа в отель Ramada в Иерусалиме.Парамедики обнаружили женщину в критическом состоянии с множественной органной недостаточностью после того, как она, очевидно, упала с большой высоты. Вскоре после прибытия медицинские бригады, которые ответили на вызов, были вынуждены констатировать смерть женщины на месте происшествия.Власти работают над тем, чтобы установить личность погибшей и уведомить ее ближайших родственников.Детали происшествия уточняются.