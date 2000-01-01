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flickr 19.06 17:20   MIGnews.com

Иванка Трамп осудила "ненависть и экстремизм"

Дочь Дональда Трампа, Иванка, написала в Twitter о том, что она "молится" за жертв нападения в парке Финсбери.

Иванка Трамп добавила: "Мы должны противостоять ненависти и экстремизму во всех его уродливых формах".




Отец Иванки, президент США Дональд Трамп, до сих пор никак не прокомментировал трагическое происшествие.

Отметим, что подозреваемый в проведении теракта в Лондоне не был известен службам безопасности Великобритании, как сообщил в понедельник, 19 июня, министр безопасности Бен Уоллес.

В ночь на 19 июня террорист направил фургон в группу мусульман, выходивших из мечети на Севен-Систерс-роуд. В результате один из них погиб и еще восемь пострадали.
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