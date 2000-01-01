19.06 17:20 MIGnews.com

Иванка Трамп осудила "ненависть и экстремизм"

Sending love and prayers to the victims in #FinsburyPark London. We must stand united against hatred and extremism in all it's ugly forms. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 19 июня 2017 г.

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