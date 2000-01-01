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Имам спас `лондонского` террориста от расправы | Фото: Thinkstock19.06 18:16   MIGnews.com

Имам спас "лондонского" террориста от расправы

Имам вмешался, чтобы помешать местным жителям избивать мужчину, обвиняемого в нападении на людей, выходивших из мечети в парке Финсбери.

Один из лондонских чиновников сообщил, что "храбрость и мужество" имама потенциально спасли жизнь водителя минивэна, сбившего людей.

Подозреваемый террорист был вытянут из кабины своего фургона яростной толпой, когда он попытался скрыться после "преднамеренного нападения на мусульман", как сообщает полиция.

Мужчину держали, избивали и пинали, когда мусульманский священнослужитель Мохаммед Махмуд вмешался, чтобы попросить людей просто удерживать его, пока не прибыла полиция.

"Мы обнаружили, что группа людей быстро начала собираться вокруг него, вокруг нападавшего, а некоторые пытались ударить его. По Божьей милости нам удалось окружить его и защитить", - сказал Махмуд.

"Нам удалось погасить пламя гнева", - сказал он журналистам, добавив, что он действовал с "группой братьев".
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