Теракт в парке Финсбери: что известно на данный момент
Британская полиция подтвердила, что расследует произошедшее в Лондоне как теракт после того, как фургон протаранил людей около мечети на севере Лондона. В результате теракта 1 человек погиб и еще 8 человек были ранены.
48-летний мужчина был арестован по подозрению в покушении на убийство, а 2 из 8 пострадавших находятся в "критическом состоянии".
Свидетели сообщили, что водитель крикнул: "Я хочу убить всех мусульман", прежде чем толпа вытащила его из машины и пыталась линчевать. Подозреваемый был спасен местным имамом, который вступился за него и просил людей дождаться полицию.
Имам Мохаммед Махмуд рассказал, как он помог защитить террориста от разгневанной толпы: "Некоторые пытались бить и пинать его. С Божьей помощью нам удалось окружить нападавшего и защитить его от любого вред", - сказал он.
Один из лондонских чиновников сообщил, что "храбрость и мужество" имама потенциально спасли жизнь водителя минивэна, сбившего людей.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй незамедлительно прибыла на место теракта, где заявила, что нападение на мусульман "было коварным и разрушительным для наших ценностей и нашего образа жизни", как недавняя череда террористических атак.
Позднее премьер-министр приняла участие в межконфессиональной встрече в мечети Финсбери-Парк.
Лидер лейбористов и местный депутат Джереми Корбин провел большую часть утра на месте теракта. Он сказал: "Я вижу, что этот ужас - на улицах ... в общинах ... Мы все должны протянуть руку и почувствовать боль и стресс пострадавших".
Полиция заявила, что еще слишком рано констатировать, был ли убит человек, скончавшийся на месте происшествия. Все жертвы нападения являются представителями мусульманской общины.
Комиссар Крессида Дик пообещала дополнительную защиту мусульманскому сообществу в ближайшие дни. Она сказала: "Люди в мусульманских общинах, посещающие молитвы, увидят, что их полиция защитит их в ближайшие дни и ночи".
По словам министра безопасности Бена Уоллеса, подозреваемый нападавший, который был арестован по подозрению в покушении на убийство, не был известен спецслужбам.
"Этот человек не был известен властям в связи с экстремизмом или крайнем правом экстремизмом, и он явно воспользовался простым оружием, средством передвижения, чтобы совершить нападение на людей, занимающихся своим делом", - сказал он Sky News.
Лондонская скорая помощь подтвердила, что 8 человек были доставлены в 3 лондонские больницы в результате теракта, однако в настоящее время в больницах пребывают уже 7 пострадавших. По словам медиков, остальные пострадавшие отделались легкими ушибами.