19.06 18:47 MIGnews.com

Теракт в парке Финсбери: что известно на данный момент

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Британская полиция подтвердила, что расследует произошедшее в Лондоне как теракт после того, как фургон протаранил людей около мечети на севере Лондона. В результате теракта 1 человек погиб и еще 8 человек были ранены.48-летний мужчина был арестован по подозрению в покушении на убийство, а 2 из 8 пострадавших находятся в "критическом состоянии".Свидетели сообщили, что водитель крикнул: "Я хочу убить всех мусульман", прежде чем толпа вытащила его из машины и пыталась линчевать. Подозреваемый был спасен местным имамом, который вступился за него и просил людей дождаться полицию.Имам Мохаммед Махмуд рассказал, как он помог защитить террориста от разгневанной толпы: "Некоторые пытались бить и пинать его. С Божьей помощью нам удалось окружить нападавшего и защитить его от любого вред", - сказал он.Один из лондонских чиновников сообщил, что "храбрость и мужество" имама потенциально спасли жизнь водителя минивэна, сбившего людей.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй незамедлительно прибыла на место теракта, где заявила, что нападение на мусульман "было коварным и разрушительным для наших ценностей и нашего образа жизни", как недавняя череда террористических атак.Позднее премьер-министр приняла участие в межконфессиональной встрече в мечети Финсбери-Парк.Лидер лейбористов и местный депутат Джереми Корбин провел большую часть утра на месте теракта. Он сказал: "Я вижу, что этот ужас - на улицах ... в общинах ... Мы все должны протянуть руку и почувствовать боль и стресс пострадавших".Полиция заявила, что еще слишком рано констатировать, был ли убит человек, скончавшийся на месте происшествия. Все жертвы нападения являются представителями мусульманской общины.Комиссар Крессида Дик пообещала дополнительную защиту мусульманскому сообществу в ближайшие дни. Она сказала: "Люди в мусульманских общинах, посещающие молитвы, увидят, что их полиция защитит их в ближайшие дни и ночи".По словам министра безопасности Бена Уоллеса, подозреваемый нападавший, который был арестован по подозрению в покушении на убийство, не был известен спецслужбам."Этот человек не был известен властям в связи с экстремизмом или крайнем правом экстремизмом, и он явно воспользовался простым оружием, средством передвижения, чтобы совершить нападение на людей, занимающихся своим делом", - сказал он Sky News.Лондонская скорая помощь подтвердила, что 8 человек были доставлены в 3 лондонские больницы в результате теракта, однако в настоящее время в больницах пребывают уже 7 пострадавших. По словам медиков, остальные пострадавшие отделались легкими ушибами.