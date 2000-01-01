19.06 19:34 MIGnews.com

Полиция раскрыла имя "лондонского" террориста

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Полиция раскрыла имя террориста, атаковавшего около мечети в парке Финсбери. Им оказался 47-летний житель Кардиффа, отец 4 детей, Даррен Осборн.Осборн был арестован полицией по подозрению в покушении на убийство после того, как после того, как фургон протаранил людей около мечети на севере Лондона. В результате теракта 1 человек погиб и еще 8 человек были ранены.Соседи рассказали об их шоке после того, как они увидели фотографии Осборна, арестованного полицией.Дэйв Эшфорд, 52 года, сказал: "Кто-то позвонил мне и сказал, что это он, и я сказал: "Этого не может быть". Затем я увидел фото в новостях и сказал, что это он".48-летняя Полина Тиббс сказала: "Полиция вернулась и провела здесь весь день. Это ужасный шок. Я видела, как он шел по улице, но никогда не разговаривала с ним. Он казался вполне нормальным. Он прожил здесь пару лет и вел себя адекватно".Свидетели сообщили, что водитель крикнул: "Я хочу убить всех мусульман", прежде чем толпа вытащила его из машины и пыталась линчевать. Подозреваемый был спасен местным имамом, который вступился за него и просил людей дождаться полицию.