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Израиль начал сокращать подачу электроэнергии в сектор Газа | Фото: Thinkstock19.06 20:55   MIGnews.com

Израиль начал сокращать подачу электроэнергии в сектор Газа

Несмотря на предупреждения о набирающем обороты гуманитарном кризисе и возможной вспышке насилия, Израиль в понедельник, 19 июня, сократил объем поставляемой в сектор Газа электроэнергии, поддержав политику Палестинской администрации.

Палестинское управление по энергетическим и природным ресурсам в заявлении на своем веб-сайте сообщило, что Израиль уменьшил объем энергии, которую он поставляет в Газу, на 8 мегаватт в час.

Израиль поставлял 125 мегаватт в час в Газу и более 2 месяцев являлся основным источником электроэнергии в секторе, из-за чего на контролируемой ХАМАСом территории электричество было всего 4-6 часов в день.

Пресс-секретарь ХАМАСа Сами Абу Зухри заявил, что Израиль будет "нести ответственность за последствия сокращения подачи электроэнергии". Власти, базирующиеся в Газе, добавили, что этот шаг может иметь "опасное воздействие на ситуацию с электричеством в секторе Газа".

После сокращения подачи электроэнергии Израилем в Газу, энергетическая компания сектора Газа больше не сможет поддерживать текущий график 4-часовой подачи электроэнергии.

Отделение министерства обороны Израиля, отвечающее за контроль за передачей электроэнергии в Газу, на данный момент никак не прокомментировало ситуацию, касающуюся сокращения электроснабжения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман на протяжении последних дней утверждали, что Израиль не является участником внутреннего палестинского спора между ХАМАСом и ПА, который привел к энергетическому кризису в Газе.

Либерман заявил в четверг, что Израиль был простым "поставщиком электроэнергии и был готов к поставке электроэнергии", если бы палестинцы платили за это.

"Это внутренний палестинский кризис", - подчеркнул Либерман.

На прошлой неделе ХАМАС предостерег, что решение Израиля выполнить просьбу Аббаса и снизить уровень энергопотребления Газы будет иметь "катастрофические и опасные" результаты и может привести к вспышке насилия.
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