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Пожар на крыше ядерного реактора во Франции | Фото: Thinkstock20.06 03:33   MIGnews.com

Пожар на крыше ядерного реактора во Франции

Пожар вспыхнул на крыше ядерного реактора на заводе Bugey в центральной части Восточной Франции, как сообщило в понедельник, 19 июня, государственный орган по регулированию ядерной энергетики ASN.

Пожар начался в 13:26 по Гринвичу на атомном реакторе завода № 5, который эксплуатируется EDF и расположен в 35 километрах от города Лион, как говорится в заявлении ASN.

Пожарные незамедлительно прибыли на место происшествия и работали в контакте с местными полицейскими органами и EDF, отмечается в сообщении ASN.

EDF сообщает в отдельном заявлении, что жертв в результате пожара не было. Защитный корпус IRSN сообщил в Twitter, что датчики не зафиксоровали никакого увеличения излучения.
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